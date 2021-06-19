Колишній військовий з Одещини шпигував на "ДНР"

Чоловік передавав бойовикам інформацію про діяльність ЗСУ.
Колишні військовий з Одеської області постане перед судом за співпрацю з терористичною організацією "ДНР".
Про це 18 червня повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.
Зазначається, що мешканець Одещини, колишній військовий сприяв діяльності терористичної організації "ДНР". Він проводив розвідувально-підривні акції на території південних областей України, а також збирав і передавав до так званого "міністерства державної безпеки ДНР" інформацію про діяльність формувань ЗСУ.
"Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, підозрюваного у злочинах проти основ національної безпеки держави та сприянні діяльності терористичної організації", - йдеться в повідомленні.
Підозрюваний налагодив мережу здобуття інформації серед військовослужбовців, використовуючи при цьому різні методи схиляння до співпраці з ним.
Нагадаємо, що у Дніпропетровській області правоохоронці викрили групу осіб, яка постачала на територію так званої "ДНР" ліки. В документи підприємці вносили неправдиві дані про товари, які експортувалися з України.