Коронавірус нікуди не зник: як записатися на щеплення

Коронавірус нікуди не зник: як записатися на щеплення

Вакцинація від коронавірусу триває.

COVID-19 нікуди не зник і єдиний шанс захистись від важкого перебігу хвороби – вакцинація.

Про це нагадують у МОЗ.

Жодних додаткових декларацій, підтверджень чи довідок не потрібно – тільки паспорт.

Якщо у вашому населеному пункті є безпечний доступ до пунктів вакцинації – не зволікайте і захистіть себе.

Шукайте перелік пунктів у ряді областей за посиланням або телефонуйте на гарячу лінію 16-77, щоб дізнатись, де і як працює найближчий до вас пункт вакцинації.

"Зробіть свій внесок у перемогу – захистіть себе і близьких, вакцинуйтесь", - йдеться у повідомленні.

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