Коронавірус нікуди не зник: як записатися на щеплення

Вакцинація від коронавірусу триває.
COVID-19 нікуди не зник і єдиний шанс захистись від важкого перебігу хвороби – вакцинація.
Про це нагадують у МОЗ.
Жодних додаткових декларацій, підтверджень чи довідок не потрібно – тільки паспорт.
- Якщо у вашому населеному пункті є безпечний доступ до пунктів вакцинації – не зволікайте і захистіть себе.
- Шукайте перелік пунктів у ряді областей за посиланням або телефонуйте на гарячу лінію 16-77, щоб дізнатись, де і як працює найближчий до вас пункт вакцинації.
"Зробіть свій внесок у перемогу – захистіть себе і близьких, вакцинуйтесь", - йдеться у повідомленні.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.