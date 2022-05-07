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Коронавірус нікуди не зник: як записатися на щеплення

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Коронавірус нікуди не зник: як записатися на щеплення

Pexels

Вакцинація від коронавірусу триває.

COVID-19 нікуди не зник і єдиний шанс захистись від важкого перебігу хвороби – вакцинація.

Про це нагадують у МОЗ. 

Жодних додаткових декларацій, підтверджень чи довідок не потрібно – тільки паспорт. 

  • Якщо у вашому населеному пункті є безпечний доступ до пунктів вакцинації – не зволікайте і захистіть себе. 
  • Шукайте перелік пунктів у ряді областей за посиланням або телефонуйте на гарячу лінію 16-77, щоб дізнатись, де і як працює найближчий до вас пункт вакцинації.

"Зробіть свій внесок у перемогу – захистіть себе і близьких, вакцинуйтесь", - йдеться у повідомленні. 

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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