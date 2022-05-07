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Коронавирус никуда не исчез: как записаться на прививку

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Коронавирус никуда не исчез: как записаться на прививку

Pexels

Вакцинация от коронавируса продолжается.

COVID-19 никуда не исчез и единственный шанс защититься от тяжелого течения болезни – вакцинация.

Об этом напоминают в Минздраве.

Никаких дополнительных деклараций, подтверждений или справок не требуется только паспорт.

  • Если в вашем населенном пункте есть безопасный доступ к пунктам вакцинации – не откладывайте и защитите себя.
  • Ищите список пунктов в ряде областей по ссылке или звоните по горячей линии 16-77, чтобы узнать, где и как работает ближайший к вам пункт вакцинации.

"Внесите свой вклад в победу – защитите себя и близких, вакцинируйтесь", — говорится в сообщении.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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