Коронавирус никуда не исчез: как записаться на прививку

Коронавирус никуда не исчез: как записаться на прививку

Вакцинация от коронавируса продолжается.

COVID-19 никуда не исчез и единственный шанс защититься от тяжелого течения болезни – вакцинация.

Об этом напоминают в Минздраве.

Никаких дополнительных деклараций, подтверждений или справок не требуется только паспорт.

Если в вашем населенном пункте есть безопасный доступ к пунктам вакцинации – не откладывайте и защитите себя.

Ищите список пунктов в ряде областей по ссылке или звоните по горячей линии 16-77, чтобы узнать, где и как работает ближайший к вам пункт вакцинации.

"Внесите свой вклад в победу – защитите себя и близких, вакцинируйтесь", — говорится в сообщении.

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