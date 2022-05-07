Гороскоп на 7 мая 2022 года для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают сконцентрироваться.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 7 мая 2022 года рассказывает, что в Овне скрытое станет явным, а Близнецам – время экономить.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 7 мая 2022 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Луна"
Скрытое станет явным. В отношениях не скрывайте ничего. На работе не распространяйте слухи.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Тройка мечей"
Будет больно. Проверьте отношения на наличие третьего излишнего. В рабочих ситуациях остерегайтесь новых вызовов.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Король пентаклей"
Пора экономить. В отношениях пройдите проверку финансами. Что касается работы, то просите о повышении.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Девятка пентаклей"
Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В любви немного ослабьте хватку. Действуйте осторожно в решении рабочих вопросов.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Королева кубков"
Откройте ваше сердце настежь. В любви доверьтесь партнеру. Прислушивайтесь к подсказкам сердца.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Повешенный"
Ситуация меняется вверх дном. В отношениях ждите перемен. А на работе поразмышляйте над другими вариантами.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Страшный суд"
Остерегайтесь расплаты за свои поступки. В любви помните то, что вы делаете. Что касается работы, то работайте лучше.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Шестерка кубков"
Доверяйте друзьям. Вспомните о прошлых связях. В решении рабочих вопросов ищите единомышленников.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Маг"
Освойте все свои силы. Отдайтесь отношениям по полной. В рабочих вызовах укажите, что вы сильны.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Шестерка мечей"
Не сводите все в обиход. В любви не ищите крайней. А на работе – мойте за собой вашу чашку.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Спасибо людям за добро. В отношениях будьте благодарны за заботу второй половинки. В рабочих вопросах ожидайте финансового улучшения.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Башня"
Строить лучше на крепком фундаменте. В любви ищите крепкое основание. А в движении по карьерной лестнице не заходите на зыбкий грунт.
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