Таропрогноз на 2-8 мая 2022: что карты нам предвещают

Карты Таро вдохновляют на предстоящие свершения.

Сейчас есть тысячи карт Таро. Художники упражняются в мастерстве, чтобы показать свою способность передать символы и архетипы, зашифрованные в рисунках карт Таро. Однако на самом деле они базируются только на нескольких бревнах, относящихся к французской и английской школам карт Таро.

А для того, чтобы узнать больше о вероятном будущем, читайте таропрогноз на 2-8 мая 2022 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели 2-8 мая 2022 года "Император"

Эта карта свидетельствует о власти, авторитете, лидерстве и силе разума. Не исключено, что в течение этой недели на вас влияет родительская фигура. Возможно, вам следует внимательнее присмотреться к отношениям ваших родителей, а возможно, проработать комплексы и страхи, связанные с отцовством, чтобы двигаться дальше.

Сейчас вы можете быть немного глухим к чужим чувствам. Вас может увлечь самообман и догматизм. Поэтому хаос вокруг вас следует гармонизировать. Контролируйте ситуацию в отношениях, а не пускайте ее на самотек. Стремитесь к стабильности и безопасности.

Но в то же время не стоит становиться слишком упрямым, ведь вы хотите, чтобы все было согласно вашим правилам. Помните о том, что благодаря решительности вы сможете достичь целей.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели 2-8 мая 2022 года "Шестерка жезлов"

Эту карту еще называют картой победы. Она свидетельствует о победе, наградах, признании. Это значит, что на работе вы окажетесь в эпицентре внимания, а победы будут долгожданными. Не заставят себя ждать и хорошие новости. Однако не стоит поддаваться искушению "перекроить" всех под себя. Тяжелый труд будет завершен, и вы пожнете его плоды. Единственное, что может помешать вам сейчас, это гордость, которая будет мешать смотреть правде в глаза и относить немного дальше от реальности.

Если долго заниматься самолюбованием, то можно изрядно забиться, падая с вершины. Да, можно стать победителем, но забыть о чувствах других людей. В то же время вы полностью заслуживаете своего триумфа и награды.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели 2-8 мая 2022 года "Король кубков"

Эта карта говорит о том, что в ситуации, в которой вы оказались, стоит проявить стабильность, мудрость, дипломатичность, благородство и поддержку. Сейчас следует проверить на верность чувству, не возводят ли они вас сейчас в заблуждение. Сочувствуйте чужим недостаткам и недостаткам. Однако сдерживайте собственные чувства, однако – не инстинкты. Трезво оценивайте ситуацию. Создайте спокойную атмосферу.

Будьте уверены в выбранном пути. Спокойно относитесь к событиям вокруг. Правильно выполняйте свою работу, понимайте и учитывайте обстоятельства. Примите слабые и сильные стороны.

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