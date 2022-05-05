5 мая 2022 – этот день в истории, основные события

5 мая 2022 года – четверг. 71-й день войны России против Украины. 125-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

5 мая – Всемирный день гигиены рук (World Hand Hygiene Day). В 2008 году это событие решило проводить Детский фонд ЮНИСЕФ и ВОЗ. Дата была выбрана не совсем случайно. Ведь 5 день 5 месяца года – это символ 5 пальцев на руке человека.

Также 5 мая — Всемирный день легочной гипертензии. Эта дата создана для того, чтобы напоминать обществу о такой тяжелой редкой болезни как легочная гипертензия. Она быстро развивается и нуждается в тяжелом и долгом лечении.

А еще 5 мая — Международный день акушерки. Событие создали для того, чтобы рассказать людям, насколько важна и тяжела работа акушерок. Ведь такую ответственную профессию сложно переоценить.

5 мая — День Европы. Главная цель даты – запомнить день создания Совета Европы. Это вышло 5 мая 1949 года. Мероприятия в этот день помогают ознакомить общество с работой страсбургских организаций и европейских институций.

5 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

5 мая – День апостола Луки / commons.wikimedia.org

5 мая в церковном календаре – день апостола Луки. Апостол Лука был врачом, другом апостола Павла, поэтому часто проводил с ним проповеди о Царстве Небесном. Также Лука – иконописец и автор одного из Евангелий. Именно ему приписывают создание первой иконы Девы Марии. Апостол Лука – покровитель живописцев и медиков. Умер из-за повесы в греческом городе Фивы в возрасте 84 лет.

Памятные даты 5 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 5 мая:

1581 — в Остроге печатником Иваном Федоровым было издано его последнее произведение, это была "Хронология" Андрея Римши;

1836 год — В Бельгии начинает действовать первая в Европе железная дорога;

1891 год — в Нью-Йорке открывают концертный зал "Карнеги-холл";

1900 год – в с. Завал Снятинского уезда Кирилл Трилевский основывает первое спортивно-пожарное общество под названием "Сич";

1920 год – провозглашение автокефалии Украинской православной церкви;

1949 год – начинает действовать Совет Европы;

1961 год — Алан Шепард становится первым американцем, улетевшим в космос;

1999 год — впервые в истории Шотландии проходят выборы собственного парламента;

2014 год – создание добровольческого полка "Азов".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 мая

Какие сегодня именины: Виталий, Феодор, Теодор.

5 мая родились:

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1836 год — украинский писатель, композитор, музыкально-культурный деятель из Буковины Сидор Воробкевич (Данило Млака);

1864 год — общественно-политический деятель, основатель и один из основателей Украинской радикальной партии Кирилл Трилевский;

1900 год – общественный деятель, писатель, поэт, публицист, идеолог украинского национализма Юрий Липа;

1907 год – украинская писательница, лауреат Государственной премии Украины имени Т. Г. Шевченко Ирина Вильде;

1922 год – украинский писатель Анатолий Димаров;

1938 год – украинский композитор Юрий Ищенко.

Погода на 5 мая

5 мая в Киеве утром небо прояснится от ночных туч, без осадков. Во Львове ясно, вечером небо затянет облаками, без осадков. В Харькове ясно, что осадков не предполагается. В Одессе утром пасмурно, но потом небо прояснится, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +14 днем и +4 ночью (возможны заморозки в воздухе до 1 градуса). Во Львове +19 днем и +4 ночью (заморозки в воздухе до 1 градуса). В Харькове +14 днем и +4 ночью. В Одессе +17 днем и +10 ночью.