Астрологический прогноз на 5 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: рекомендуется отказаться от активных действий – беготня и суета не дадут желаемого результата, к нему могут привести только умственная работа, которая позволит тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию и найти единственно правильный выход из нее. День также благоприятен для созерцания, для которого одинаково подойдут как произведения искусства, так и – за их неимением в наше непростое время – картины природы, которые успокоят и установят мир в душе.

Символ дня: облака.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день пассивной энергетики.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: индиго, ультрамариновый.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт, розовый халцедон.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: любая болезнь, начавшаяся в этот день, пройдет максимально быстро – порой через сутки – и не оставит серьезных последствий, однако это не значит, что ее нужно запускать – в таком случае она может изменить свое течение и доставить человеку массу неприятностей. Особенно это касается недугов верхних дыхательных путей, которые необходимо беречь: остерегаться сквозняков, отказаться от холодных напитков, одеваться по погоде. Категорически не рекомендуется удалять зубы – последствия таких операций могут оказаться непредсказуемыми.

Сны дня: сны нынешней ночи часто сбываются, поэтому все зависит от сценария каждого из них: так, если сон хороший, не стоит никому о нем рассказывать, и наоборот – "сюжет" плохого сновидения имеет смысл озвучить, так он лишится возможности сбыться.

Афоризм дня: "Вечные каникулы – хорошее определение ада" (Бернард Шоу).

Геометрическая фигура дня: круг – символ цельности, непрерывности и совершенства.

Магия и мистика дня: можно делать талисманы и обереги, цель которых – привлечь любовь.

Табу дня: нельзя никому ничего одалживать – даже небольшая сумма денег или любой другой предмет может стать плохой приметой.

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