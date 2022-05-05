Астрологічний прогноз на 5 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: рекомендується відмовитися від активних дій – біганина й метушня не дадуть бажаного результату, до нього може призвести лише розумова робота, яка дозволить ретельно проаналізувати ситуацію, що склалася, і знайти єдиний правильний вихід з неї. День також сприятливий для споглядання, для якого однаково підійдуть як твори мистецтва, так і – за їхньої відсутності у наш непростий час – картини природи, які заспокоять і встановлять мир у душі.

Символ дня: хмара.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день пасивної енергетики.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: індиго, ультрамариновий.

Щасливе каміння дня: цитрин, гіацинт, рожевий халцедон.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: будь-яка хвороба, що почалася цього дня, мине максимально швидко – часом за добу – і не спричинить серйозних наслідків, однак це не означає, що на її можна не зважати – в такому разі вона може змінити свій перебіг і заподіяти людині багато неприємностей. Особливо це стосується захворювань верхніх дихальних шляхів, які необхідно берегти: остерігатися протягів, відмовитися від холодних напоїв, одягатися по погоді. Категорично не рекомендується видаляти зуби – наслідки таких операцій можуть виявитися непередбачуваними.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто збуваються, тому все залежить від сценарію кожного з них: так, якщо сон хороший, не варто нікому про нього розповідати, і навпаки – "сюжет" поганого сновидіння є сенс озвучити, тоді він втратить можливість здійснитися.

Афоризм дня: "Вічні канікули — гарне визначення пекла" (Бернард Шоу).

Геометрична фігура дня: коло – символ цілісності, безперервності та досконалості.

Магія та містика дня: можна робити талісмани та обереги, мета яких – залучити кохання.

Табу дня: не можна нікому нічого позичати – навіть невелика сума грошей або будь-який інший предмет можуть стати поганою прикметою.

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