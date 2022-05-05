Влада Росії вже програла війну в Україні - Білий дім

В Кремлі планували захопити значну частину території України, але зробити цього їм не вдалося.

Росія уже провалила всі свої цілі, визначені перед початком масштабного вторгнення в Україну та програла війну з точки зору власних уявлень про перемогу.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, - пише Укрінформ.

"Важливо зазначити й не випускати з поля зору, як це (свою перемогу – ред.) визначали для себе росіяни. Вони вже програли - за своїм визначенням", - сказала речниця адміністрації Байдена.

В Кремлі планували захопити значну частину території України, у тому числі на півночі, але зробити цього їм не вдалося.

"Президент Путін не проведе маршу вулицями Києва. Вони не заволодіють територіальною цілісністю й суверенітетом цієї країни. Їм не вдалося розділили НАТО", - підкреслила Псакі.

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Нагадаємо, що на нинішньому етапі США докладають зусиль, аби зміцнити позиції України за столом переговорів як шляхом посилення зброєю на полі бою, так і забезпеченням будь-яких потреб української сторони.

Нагадаємо, що за даними російських соціологів, більшість росіян не розуміють значення слова "денацифікація" та не можуть його пояснити. Тож влада та пропаганда різко скоротили частоту вживання вигаданого ними терміну.

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