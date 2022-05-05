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Ми кровʼю пишемо нашу історію - Залужний 

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Ми кровʼю пишемо нашу історію - Залужний 

Офіс Президента України

Надзвичайно важливо вже сьогодні фіксувати і доносити світові правду про цю війну.

Ми кровʼю пишемо нашу історію. Боремося за кожний населений пункт, кожний сантиметр української землі.

У цьому переконаний головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Відповідне відео з'явилося у Facebook на його сторінці.

"Наша головна сила - люди. Воюють солдати і командири, це передусім їхня війна і перемога належатиме, перш за все, їм. Пишаюся кожним і кожною!",- сказав він.

Також командир 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців полковник Олександр Вдовиченко, лицар орденів Богдана Хмельницького, розповів про оборону Києва.

"Надзвичайно важливо вже сьогодні фіксувати і доносити світові правду про цю війну", - йдеться у повідомленні. 

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