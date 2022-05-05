Мы кровью пишем нашу историю — Залужный

Очень важно уже сегодня фиксировать и доносить миру правду об этой войне.

Мы кровью пишем нашу историю. Боремся за каждый населенный пункт, за каждый сантиметр украинской земли.

В этом убежден главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Соответствующее видео появилось у Facebook на его странице.

"Наша главная сила — люди. Воюют солдаты и командиры, это, прежде всего, их война и победа будет принадлежать, прежде всего, им. Горжусь каждым и каждой!",- сказал он.

Также командир 72 ОМБр им. Черных Запорожцев полковник Александр Вдовиченко, рыцарь орденов Богдана Хмельницкого, рассказал об обороне Киева.

"Очень важно уже сегодня фиксировать и доносить миру правду об этой войне", — говорится в сообщении.

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