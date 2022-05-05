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Россия может провести мобилизацию не объявляя ее — Арестович

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Россия может провести мобилизацию не объявляя ее — Арестович

Министерство молодежи и спорта

Однако официальное объявление мобилизации поможет путинскому режиму "закрутить гайки".

Россия может произвести мобилизацию не объявляя ее. Однако Кремль нечем будет вооружать и обеспечивать новых военных.

Об этом заявил советник руководителя ОП Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Потому что российский народ начнет бунтовать, если закроют границы. Они (РФ. — Ред.) объяснят это враждебными происками, необходимостью поиском диверсантов. Они могут призвать резервистов на сборы не объявляя мобилизацию. Они многое могут. В частности — усилить методы цензуры, ведь мобилизация нужна не столько для средств (для войны в Украине. — Ред.), сколько для того, чтобы оправдать "закручивание гаек" в самой России", — отметил советник руководителя ОП.

Но Арестович не исключил, что путинский режим все же может и отважиться на официальную мобилизацию.

Ранее Арестович рассказал, что ограничения на выезд за границу мужчинам могут ослабить.

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