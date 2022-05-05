5 травня 2022 року – цей день в історії / Pexels

5 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

5 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

5 травня 2022 року – четвер. 71-й день війни Росії проти України. 125-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

5 травня - Всесвітній день гігієни рук (World Hand Hygiene Day). 2008 року цю подію вирішили проводити Дитячий фонд ЮНІСЕФ та ВООЗ. Дату вибрали не зовсім випадково. Адже 5 день 5 місяця року - це символ 5 пальців на руці людини.

Також 5 травня - Всесвітній день легеневої гіпертензії. Ця дата створена для того, щоб нагадувати суспільству про таку важку рідкісну хворобу як легенева гіпертензія. Вона швидко розвивається і потребує важкого та довгого лікування.

А ще 5 травня - Міжнародний день акушерки. Подію створили для того, щоб розповісти людям, наскільки важливою та важкою є робота акушерок. Адже таку відповідальну професію важко переоцінити.

5 травня - День Європи. Головна мета дати - запам'ятати день створення Ради Європи. Це сталося 5 травня 1949 року. Заходи в цей день допомагають ознайомити суспільство з роботою страсбургських організацій та європейських інституцій.

5 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

5 травня - День апостола Луки / commons.wikimedia.org

5 травня в церковному календарі – день апостола Луки. Апостол Лука був лікарем, другом апостола Павла, а тому часто проводив з ним проповіді про Царство Небесне. Також Лука - іконописець та автор одного з Євангелій. Саме йому приписують створення першої ікони Діви Марії. Апостол Лука - покровитель живописців та медиків. Помер через повішення в грецькому місті Фіви у віці 84 років.

Пам’ятні дати 5 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 5 травня:

1581 рік — в Острозі друкарем Іваном Федоровим було видано його останній твір, це була "Хронологія" Андрія Римші;

1836 рік — У Бельгії починає діяти перша в Європі залізниця;

1891 рік — у Нью-Йорку відкривають концертний зал "Карнегі-хол";

1900 рік — у с. Завалля Снятинського повіту Кирило Трильовський засновує перше спортивно-пожежне товариство під назвою "Січ";

1920 рік — проголошення автокефалії Української православної церкви;

1949 рік — починає діяти Рада Європи;

1961 рік — Алан Шепард стає першим американцем, який полетів у космос;

1999 рік — вперше в історії Шотландії відбуваються вибори власного парламенту;

2014 рік — створення добровольчого полку "Азов".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 5 травня

Які сьогодні іменини: Віталій, Феодор, Теодор.

5 травня народилися:

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1836 рік — український письменник, композитор, музично-культурний діяч з Буковини Сидір Воробкевич (Данило Млака);

1864 рік — громадсько-політичний діяч, основоположник і один із засновників Української радикальної партії Кирило Трильовський;

1900 рік — громадський діяч, письменник, поет, публіцист, ідеолог українського націоналізму Юрій Липа;

1907 рік — українська письменниця, лауреат Державної премії України імені Т. Г. Шевченка Ірина Вільде;

1922 рік — український письменник Анатолій Дімаров;

1938 рік — український композитор Юрій Іщенко.

Погода на 5 травня

5 травня в Києві вранці небо проясниться від нічних хмар, без опадів. У Львові ясно, ввечері небо затягне хмарами, без опадів. У Харкові ясно, опадів не передбачається. В Одесі зранку похмуро, але потім небо прояснішає, без опадів.

Температура повітря в Києві +14 вдень та +4 вночі (можливі заморозки в повітрі до 1 градуса). У Львові +19 вдень та +4 вночі (заморозки в повітрі до 1 градуса). У Харкові +14 вдень та +4 вночі. В Одесі +17 вдень та +10 вночі.