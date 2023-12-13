На Хмельниччині під час тривоги пролунали вибухи

Вночі у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місцева влада заявила про роботу сил протиповітряної оборони.

Про це заявив перший заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Сьогодні ввечері протягом 46 хвилин тривав режим "повітряна тривога" під час якого на території Хмельницького району силами ППО ЗСУ було знешкоджено ударний БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, внаслідок атаки безпілотників руйнувань та пошкоджень інфраструктури немає. Також минулося без постраждалих.

До слова, на Хмельниччині повітряна тривога розпочалася о 22:01 12 грудня та тривала до 22:47.

Нагадаємо, вночі РФ вдарила дронами і балістикою. Сили ППО знищили десять дронів та десять балістичних ракет.

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