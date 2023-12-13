В Хмельницкой области во время тревоги раздались взрывы

Ночью в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Местные власти заявили о работе сил противовоздушной обороны.

Об этом заявил первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Сегодня вечером в течение 46 минут длился режим "воздушная тревога", во время которого на территории Хмельницкого района силами ПВО ВСУ был обезврежен ударный БпЛА типа "Shahed", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, в результате атаки беспилотников разрушений и повреждений инфраструктуры нет. Также обошлось без пострадавших.

К слову, в Хмельницкой области воздушная тревога началась в 22:01 12 декабря и продолжалась до 22:47.

Напомним, ночью РФ ударила дронами и баллистикой. Силы ПВО уничтожили десять дронов и десять баллистических ракет.

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