Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Хмельницкой области во время тревоги раздались взрывы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2728
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Хмельницкой области во время тревоги раздались взрывы

Взрыв. / Фото: Associated Press

Прошло без пострадавших.

Ночью в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. Местные власти заявили о работе сил противовоздушной обороны.

Об этом заявил первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Сегодня вечером в течение 46 минут длился режим "воздушная тревога", во время которого на территории Хмельницкого района силами ПВО ВСУ был обезврежен ударный БпЛА типа "Shahed", — говорится в сообщении.

По словам чиновника, в результате атаки беспилотников разрушений и повреждений инфраструктуры нет. Также обошлось без пострадавших.

К слову, в Хмельницкой области воздушная тревога началась в 22:01 12 декабря и продолжалась до 22:47.

Напомним, ночью РФ ударила дронами и баллистикой. Силы ПВО уничтожили десять дронов и десять баллистических ракет.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2728
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация