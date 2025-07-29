На Хмельниччині депутат "забув" про літак у своїй декларації (фото)

Фото ілюстративне / © quadro

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На Хмельниччині депутати міських рад не задекларували майно, готівку, корпоративні права та навіть літак. Загальна сума незадекларованих активів перевищує 25 млн грн.

Про це повідомила Національна поліція.

Підозри отримали депутати Камʼянець-Подільської, Славутської та Шепетівської міських рад. За даними поліції:

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депутат із Камʼянця-Подільського не вказав у деклараціях за 2021 та 2022 роки майна на понад 9 млн грн. Серед прихованих активів — надлегкий літак;

депутат Славутської міськради не задекларував нежитлові приміщення та фінансову допомогу підприємству, пов’язаному з родичем, на майже 7 млн грн;

депутатка з Шепетівки не вказала готівку, рахунки в банках та корпоративні права на понад 9,2 млн грн, зокрема 3,8 млн грн у готівці.

© Національна поліція Хмельницької області

© Національна поліція Хмельницької області

Усім трьом фігурантам оголосили підозру за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після кадрових змін ТСН.ua проаналізував декларації новопризначених та чинних міністрів. У документах виявилося чимало цікавих деталей. Наприклад, частина урядовців зазначила, що живе в орендованому житлі, хоча водночас декларує значні грошові заощадження — подекуди понад сто тисяч доларів.