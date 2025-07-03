Піймали родину, яка вигадувала народження і смерті людей: що відомо

Поліція затримала угруповання, яке торгувало підробними документами / © ТСН

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В Україні виявили і затримали сімейний підряд, який масштабно заробляв на виготовленні та продажі підробних свідоцтв про народження, смерть та інших документів.

Як розповіли в коментарі для ТСН.ua у департаменті карного розшуку Нацполіції України, 49-річний мешканець Дніпра разом зі своїм рідним братом і сином зібрали коло довірених осіб та розробили чіткий план налагодження кримінального бізнесу з розподіленням ролей.

«Одні учасники змови відповідали за необхідне обладнання, неліцензійне програмне забезпечення, інші підшуковували дійсні бланки офіційних документів, вносили в них потрібні зміни, неправдиві відомості, голографічні захисні елементи. Окремі співучасники розміщували оголошення в одному з месенджерів на пошук замовників подібної продукції та зв’язувалися з клієнтами. Передавання зразків документів та їх підроблену версію здійснювали винятково поштовим зв’язком з дотриманням конспірації, зазначаючи у квитанції відправлення вигадані прізвища та мобільні телефони», — повідомили нам у ДКР Нацполіції.

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Дата публікації 18:25, 03.07.25 Кількість переглядів 28 Карний розшук викрив угруповання, яке виготовляло будь-який документ

Оперативники кримінального блоку Нацполіції, зокрема Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, у взаємодії з СБУ встановили, що до протиправних оборудок причетні 10 осіб віком від 25 до 49 років, мешканці кількох регіонів України.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора України та силової підтримки поліції особливого призначення правоохоронці провели одночасно 40 санкціонованих обшуків на території 8 областей України та Києва. За результатами заходів вилучено спеціальне обладнання, підроблені документи, зокрема МВС і Національної поліції України, оргтехніку, банківські картки, чорнові записи та накладні, а також грошові кошти в різній валюті на загальну суму понад 1 000 000 гривень, зброю, набої та 4 автомобілі.





9 фігурантам, серед яких і організатори, слідчі ГСУ НПУ оголосили про підозру за створення, керівництво та участь у злочинній організації, виготовлення і збут голографічних захисних елементів та підроблення, збут і використання підроблених документів (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України). Рішенням суду учасників затриманої групи взято під варту із правом внесення застави до 5 000 000 гривень, організатори під вартою безальтернативно.

Як з’ясував ТСН.ua, за свої послуги ділки брали від 300 доларів до 5 тисяч. За попередніми даними наших джерел в інфраструктурній галузі, вони переслали клієнтам понад 560 підроблених документів: більш ніж 380 водійських посвідчень, 76 пенсійних посвідчень, 23 паспорти, 8 закордонних паспортів, 2 свідоцтва про народження. Серед іншого, що вони виготовляли або намагалися продати — свідоцтва про смерть і навіть посвідчення поліцейських.

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