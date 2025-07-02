Як перевірити право власності на квартиру: детальна інструкція для українців

Як перевірити право власності

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У сучасних умовах, коли кількість шахрайських схем з нерухомістю не зменшується, перевірка права власності на квартиру стала обов’язковим кроком перед укладенням будь-яких угод: купівлі, оренди, дарування або спадкування. Навіть проста перевірка документів на вигляд може не гарантувати, що особа, яка пропонує житло, дійсно є його законним власником. Водночас в Україні існує декілька способів отримати достовірну інформацію про власника квартири.

Чому важливо перевіряти документи на квартиру

Дані про право власності на нерухомість внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Саме з нього можна отримати офіційне підтвердження, кому належить конкретна квартира, на яких підставах вона оформлена у власність, а також дізнатися, чи не перебуває об’єкт у заставі, під арештом або в іншому обтяженні.

Це особливо важливо під час купівлі житла, адже наявність юридичних проблем з нерухомістю може призвести до втрати коштів або довготривалих судових розглядів. Саме тому експерти радять перевіряти не лише документи на руках у продавця, а й офіційні відомості з державних реєстрів.

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Як перевірити власника квартири через «Дію»

Найзручніший і найпопулярніший спосіб дізнатися, хто є власником квартири, — скористатися електронним сервісом порталу або застосунку «Дія». За наявності кваліфікованого електронного підпису (КЕП) користувач може замовити офіційний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Цей документ містить не лише ім’я власника, а й дані про дату набуття права, реєстраційний номер об’єкта, обтяження, заборони та іпотеки.

Щоб отримати витяг, потрібно:

авторизуватися у кабінеті громадянина на порталі diia.gov.ua за допомогою КЕП;

у переліку послуг обрати «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»;

ввести критерії пошуку — це може бути адреса квартири, кадастровий номер, ІПН або паспортні дані;

оплатити збір у розмірі приблизно 40 грн;

після цього витяг буде доступний у форматі PDF у розділі «Отримані документи».

Цей документ має юридичну силу й може бути використаний, зокрема, у процесі нотаріального оформлення угоди.

Окрім інформації з ДРРП, через «Дію» можна отримати дані з інших суміжних реєстрів — прав власності, реєстру іпотек та заборон на відчуження майна.

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Як перевірити право власності на квартиру через сайт Мін’юсту

Для тих, хто не користується застосунком «Дія» або з будь-яких причин не має доступу до нього, передбачено можливість отримання аналогічного витягу через електронний кабінет на сайті Міністерства юстиції України.

Щоб скористатися послугою:

потрібно зайти на портал online.minjust.gov.ua і зареєструватися;

після входу обрати розділ «Онлайн-сервіси» — «Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»;

заповнити заявку, зазначивши адресу нерухомості, ІПН або інший ідентифікатор об’єкта;

здійснити оплату — також близько 40 грн;

витяг надсилається на електронну пошту або зберігається в особистому кабінеті користувача.

За функціоналом і юридичною силою цей документ є повним аналогом витягу з «Дії».

Як перевірити право власності на квартиру офлайн

Якщо особа не має КЕП або не користується електронними сервісами, вона має право звернутися особисто до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), державного реєстратора або приватного нотаріуса. За наявності документа, що посвідчує особу, та ідентифікаційного коду заявник може подати запит на витяг з ДРРП.

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Під час звернення потрібно вказати:

адресу об’єкта нерухомості;

або інші дані, які дозволяють точно ідентифікувати майно (реєстраційний номер, ІПН тощо).

У разі, якщо квартира була зареєстрована до 2013 року, її може не бути в електронному реєстрі. В таких ситуаціях реєстратор або нотаріус має право зробити офіційний запит до архіву БТІ (Бюро технічної інвентаризації). Відповідь надається протягом до 35 робочих днів. Така перевірка вимагає більше часу, однак дозволяє підтвердити право власності навіть на старі об’єкти, які ще не були внесені до цифрового реєстру.

Як перевірити право власності на квартиру безкоштовно: що можна дізнатися

У деяких випадках базову інформацію про об’єкт нерухомості можна отримати безкоштовно через сервіс OpenDataBot.

OpenDataBot — це сервіс відкритих даних, який дозволяє користувачам безкоштовно перевіряти інформацію про компанії, суди, нерухомість тощо. OpenDataBot працює через Telegram або Viber: достатньо ввести ідентифікаційний код особи — і сервіс видасть перелік зареєстрованої нерухомості.

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У разі з нерухомістю через сайт або чатбот (Telegram/Viber) можна безкоштовно перевірити, чи зареєстровані якісь об’єкти нерухомості на конкретну особу за ідентифікаційним кодом (ІПН), переглянути коротку довідку про кількість об’єктів або адреси.

Однак повний витяг про конкретну квартиру — з іменем власника, описом об’єкта, обтяженнями, документами-підставами — уже є платною послугою.

На що звертати увагу у витягу про квартиру

Отриманий документ містить низку важливих даних, які треба уважно вивчити:

ПІБ власника та його ідентифікаційний код;

документ, на підставі якого набуте право власності (договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про спадщину тощо);

відомості про обтяження — арешти, іпотеки, судові рішення;

адреса, площа та інші характеристики об’єкта.

Усі ці дані мають відповідати дійсності. Якщо інформація у витягу суперечить словам продавця або виявлено, що власником є інша особа, — це вагома підстава відмовитися від угоди.

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Що робити, якщо виникають підозри

У разі виявлення невідповідностей або підозри в шахрайстві експерти радять звертатися до органів юстиції чи правоохоронців. Якщо майно незаконно зареєстровано на іншу особу, необхідно підготувати документи, що підтверджують ваше право, та ініціювати перевірку через суд або прокуратуру.