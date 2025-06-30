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Пенсіонери можуть втратити виплати за три місяці — справа в одному документі
Для майбутніх пенсіонерів є важливе правило, про яке потрібно знати заздалегідь.
Для українських пенсіонерів, які планують оформити виплати за віком, діє певний термін, не закріплений у назві закону, але випливає з положень пенсійного законодавства.
Йдеться про 90 днів, протягом яких необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України (ПФУ), щоб зберегти право на пенсію з дня її виникнення. Про це йдеться на сайті ПФУ.
Цей термін стосується осіб, яким вже виповнилося 60 років (або вік, залежно від стажу). Якщо звернутись до ПФУ з повним комплектом документів протягом трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, виплати будуть нараховані з дати, що настає за днем народження. А якщо ні, то пенсія почне нараховуватися тільки з моменту подання заяви.
Наприклад, якщо громадянинові виповнилося 60 років 10 квітня 2025 року, він може подати заяву до 10 липня. У цьому випадку пенсійні виплати розпочнуться від 11 квітня.
Якщо документи подано 12 липня, виплати будуть призначені тільки з цієї дати, і попередні три місяці будуть втрачені.
Слід розуміти: дата подання заяви фіксується не по моменту візиту до установи, а до дня, коли Пенсійний фонд отримав весь комплект документів.
Одної заяви недостатньо — важливо, щоб були представлені всі папери, що підтверджують (паспорт, ІПН, відомості про стаж тощо). Інакше звернення вважається не завершеним і відлік не починається.
Скільки потрібно стажу для виходу на пенсію у 2025 році
2025 року мінімальні вимоги до страхового стажу продовжують зростати відповідно до пенсійної реформи.
Для отримання пенсії у 60 років потрібно не менше 32 років стажу. Якщо такий стаж відсутній, можливі альтернативні варіанти:
від 22 до 31 року стажу — пенсія з 63 років;
від 15 до 21 року стажу — пенсія з 65 років;
менше 15 років — виплати у формі соціальної допомоги, не з пенсійної системи.
Реформа передбачає поступове підвищення вимог до 35 років стажу до 2028 року. Це означає, що тим, хто планує оформити пенсійні виплати у майбутньому, слід уже зараз стежити за повнотою та достовірністю свого стажу.
Що робити, якщо стажу недостатньо
Громадяни, у яких не вистачає трудового стажу, можуть компенсувати його шляхом добровільної участі в пенсійній системі.
Це передбачено законодавством про пенсійне страхування. Суть механізму — укладення договору з Пенсійним фондом та сплата внесків за місяці, що бракують.
2025 року вартість одного місяця стажу становить 1760 гривень. Сума розраховується як 22% від мінімальної заробітної плати (2025 року вона становить 8000 грн).
Якщо мінімалка збільшиться, зросте й вартість купівлі місяця стажу. Оплата внеску зараховується після надходження коштів у рахунок ПФУ.
Перевірити актуальну інформацію щодо стажу та статусу платежів можна в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.
Там же доступний розрахунок пенсії, якщо громадянин має ЕЦП або доступ до інших способів авторизації.
Таким чином, 90 днів — це ключовий період, який визначає, чи пенсіонер отримуватиме гроші з моменту настання права чи втратить частину виплат.
Завчасне подання заяви та підготовка повного пакета документів — необхідна умова для своєчасного призначення пенсії.
У разі нестачі стажу краще заздалегідь розрахувати свої можливості та, за необхідності, компенсувати його через ПФУ.
Раніше ми писали про те, що частина пенсіонерів муситиме повернути Пенсійному фонду вже отриману пенсію.