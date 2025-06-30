Пенсия в Украине

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Для украинских пенсионеров, которые планируют оформить выплаты по возрасту, действует определенный срок, не закрепленный в названии закона, но вытекающий из положений пенсионного законодательства.

Речь идет о 90 днях, в течение которых необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), чтобы сохранить право на пенсию со дня его возникновения. Об этом говорится на сайте ПФУ.

Этот срок касается лиц, которым уже исполнилось 60 лет (или возраст, в зависимости от стажа). Если обратиться в ПФУ с полным комплектом документов в течение трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, выплаты будут начислены с даты, наступающей за днем ​​рождения.

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К примеру, если гражданину исполнилось 60 лет 10 апреля 2025 года, он может подать заявление до 10 июля. В этом случае пенсионные выплаты начнутся с 11 апреля.

Если документы поданы 12 июля, выплаты будут назначены только с этой даты и предыдущие три месяца будут потеряны.

Следует понимать: дата подачи заявления фиксируется не по моменту визита в учреждение, а ко дню, когда Пенсионный фонд получил весь комплект документов.

Одного заявления недостаточно — важно, чтобы были представлены все подтверждающие бумаги (паспорт, ИНН, сведения о стаже и т.п.). В противном случае обращение считается не завершенным и отсчет не начинается.

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Сколько нужно стажа для выхода на пенсию в 2025 году

В 2025 году минимальные требования к страховому стажу продолжают расти в соответствии с пенсионной реформой.

Для получения пенсии в 60 лет требуется не менее 32 лет стажа. Если такой стаж отсутствует, возможны альтернативные варианты:

от 22 до 31 года стажа — пенсия с 63 лет;

от 15 до 21 года стажа — пенсия с 65 лет;

менее 15 лет — выплаты в форме социальной помощи, не из пенсионной системы.

Реформа предусматривает постепенное повышение требований к 35 годам стажа до 2028 года. Это значит, что тем, кто планирует оформить пенсионные выплаты в будущем, следует уже сейчас следить за полнотой и достоверностью своего стажа.

Что делать, если стажа недостаточно

Граждане, у которых недостаточно трудового стажа, могут компенсировать его путем добровольного участия в пенсионной системе.

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Это предусмотрено законодательством о пенсионном страховании. Суть механизма — заключение договора с Пенсионным фондом и уплата взносов за недостающие месяцы.

В 2025 году стоимость одного месяца стажа составляет 1760 гривен. Сумма рассчитывается как 22% минимальной заработной платы (в 2025 году она составляет 8000 грн).

Если минималка увеличится, вырастет и стоимость покупки месяца стажа. Оплата взноса засчитывается после поступления средств в счет ПФУ.

Проверить актуальную информацию о стаже и статусе платежей можно в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

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Там же доступен расчет пенсии, если у гражданина есть ЭЦП или доступ к другим способам авторизации.

Таким образом, 90 дней — это ключевой период, определяющий, будет ли пенсионер получать деньги с момента наступления права или потеряет часть выплат.

Заблаговременная подача заявления и подготовка полного пакета документов — необходимое условие для своевременного назначения пенсии.

При недостатке стажа лучше заранее рассчитать свои возможности и, при необходимости, компенсировать его через ПФУ.

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Ранее мы писали о том, что часть пенсионеров должна вернуть Пенсионному фонду уже полученную пенсию.