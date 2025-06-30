Польша отказывается от российской нефти: Туск прокомментировал решение

Польша полностью отказывается от российской нефти / © Associated Press

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Польская энергетика не полагается на российские энергоносители, особенно во время полномасштабной войны, которую ведет Россия. Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск, комментируя решение национальной нефтеперерабатывающей компании Orlen полностью прекратить закупку российской нефти для своего чешского НПЗ с 30 июня.

Об этом сообщает Укринформ.

По словам Туска, расчет на российские поставки в условиях агрессии РФ был бы «тяжким грехом». Он подчеркнул, что благодаря решению Orlen Варшава последовательно реализует план по снижению энергетической зависимости Польши и всей Европы от внешних поставок, особенно со стороны стран-агрессоров, таких как Россия.

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«Никому не должен сегодня объяснять, что во время войны, где Россия является главным негативным актером, расчет на то, что польская энергетика будет базироваться на поставках из России, был бы тяжким грехом», — отметил польский премьер.

Туск добавил, что достижение энергетической независимости от России требовало от Варшавы значительных усилий, но теперь Польша чувствует себя гораздо безопаснее в этом вопросе.

Напомним, исполнительный орган Европейского Союза намерен предложить новый пакет санкций, направленных против «теневого» флота нефтяных танкеров Москвы, в попытке усилить давление на Россию из-за войны против Украины.

По словам чиновников, знакомых с этим вопросом, санкции, предложенные Европейской комиссией, будут касаться 60 физических и юридических лиц, а также будут содержать ограничения в отношении примерно 150 судов.

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