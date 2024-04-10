На Одещині затримали екснардепа-"регіонала" під час спроби втечі з України

На Одещині СБУ затримала колишнього народного депутата від забороненої "Партії регіонів" під час спроби втечі з України. Він виправдовував напад Росії на Україну.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

В СБУ не повідомляють про кого саме йде мова, проте за даними ЗМІ, затримано ексрегіонала Владислава Лук'янова.

Колишнього 60-річного нардепа затримали поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині. Звідти фігурант намагався виїхати до сусідньої країни як особа не призовного віку.

За даними слідства, 2020 року він став депутатом міської ради Бахмута від забороненої ОПЗЖ. Після захоплення частини регіону Лук'янов пішов на співпрацю з ворогом і "перереєстрував" власну компанію Інтернет-провайдера за російським законодавством.

Крім того він надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати Інтернет-активність місцевого населення.

Сам ексдепутат переїхав на підконтрольну Україні територію і управляв компанією у віддаленому режимі. Саме він розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету РФ у вигляді "податків" та "зборів". Тим самим він фінансував військово-промисловий комплекс Росії та її окупаційні угруповання, які воюють проти України.

Крім того зловмисник публічно виправдовував збройну агресію РФ, про що неодноразово розповідав у чатах прокремлівських Телеграм-каналів.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон та чорнові записи із доказами його злочинних дій.

Наразі депутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконної діяльності фігуранта. Йому загрожує тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави Іллю Вітюка на час перевірки розслідування, яке оприлюднив журналіст "Слідство-інфо".

Читайте також провідні новини дня: