На Одесчине задержали экс-нардепа-"регионала" при попытке побега из Украины

В Одесской области СБУ задержала бывшего народного депутата от запрещенной "Партии регионов" при попытке побега из Украины. Он оправдывал нападение России на Украину.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ не сообщают о ком именно идет речь, однако по данным СМИ, задержан экс-регионал Владислав Лукьянов.

Бывший 60-летний нардеп был задержан возле пограничного пункта пропуска в Одесской области. Оттуда фигурант пытался уехать в соседнюю страну как лицо не призывного возраста.

По данным следствия, в 2020 году он стал депутатом городского совета Бахмута от запрещенной ОПЗЖ. После захвата части региона Лукьянов пошел на сотрудничество с врагом и перерегистрировал собственную компанию Интернет-провайдера по российскому законодательству.

Кроме того, он предоставил ФСБ полный доступ к имеющемуся оборудованию, что позволило российской спецслужбе контролировать Интернет-активность местного населения.

Сам экс-депутат переехал на подконтрольную Украине территорию и управлял компанией в отдаленном режиме. Именно он распорядился регулярно платить средства в бюджет РФ в виде "налогов" и "сборов". Тем самым он финансировал военно-промышленный комплекс России и ее оккупационные группировки, воюющие против Украины.

Кроме того, злоумышленник публично оправдывал вооруженную агрессию РФ, о чем неоднократно рассказывал в чатах прокремлевских Телеграмм-каналов.

Во время обыска у задержанного изъяты мобильный телефон и черновые записи с поличным.

В настоящее время депутату доложено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Также решается вопрос дополнительной квалификации незаконной деятельности фигуранта. Ему грозит тюремное заключение.

Напомним, Малюк отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства Илью Витюка на время проверки расследования, которое обнародовал журналист "Следствие-Инфо".

Читайте также ведущие новости дня: