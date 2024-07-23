На Сумщині пролунало 78 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Зафіксовано 78 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Конотопська, Есманьська громади.
- Юнаківська громада: з території РФ ворожий дрон типу «FPV» здійснив атаку (1 вибух), також з 2 гвинтокрилів здійснено пуски 9 ракет типу НАР.
- Білопільська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (4 вибухи) та мінометів (8 вибухів).
- Великописарівська громада: 17 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (6 вибухів).
- Краснопільська громада: ворог вдарив з мінометів (13 вибухів), завдав удари дронами-камікадзе типу «FPV» (4 вибухи) та обстріл ударним БпЛА літакового типу (1 вибух).
- Конотопська громада: з території РФ завдано ракетного удару (1 вибух).
- Есманьська громада: були артобстріл (2 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи), обстріли FPV-дронами (7 вибухів).
- Хотінська громада: з ворожого БпЛА квадрокоптерного типу здійснено скидання вибухового пристрою типу ВОГ (1 вибух).
- Новослобідська громада: зафіксовано з ворожого БпЛА квадрокоптерного типу скидання вибухового пристрою типу ВОГ (1 вибух).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщині ворог поцілив у цивільну інфраструктуру.
Крім того, ми раніше інформували, що ворог обстрілами знищив адмінбудівлю "Укрзалізниці" в Лимані.
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