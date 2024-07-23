На Сумщині пролунало 78 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 78 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Конотопська, Есманьська громади.

Юнаківська громада: з території РФ ворожий дрон типу «FPV» здійснив атаку (1 вибух), також з 2 гвинтокрилів здійснено пуски 9 ракет типу НАР.

Білопільська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (4 вибухи) та мінометів (8 вибухів).

Великописарівська громада: 17 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (6 вибухів).

Краснопільська громада: ворог вдарив з мінометів (13 вибухів), завдав удари дронами-камікадзе типу «FPV» (4 вибухи) та обстріл ударним БпЛА літакового типу (1 вибух).

Конотопська громада: з території РФ завдано ракетного удару (1 вибух).

Есманьська громада: були артобстріл (2 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи), обстріли FPV-дронами (7 вибухів).

Хотінська громада: з ворожого БпЛА квадрокоптерного типу здійснено скидання вибухового пристрою типу ВОГ (1 вибух).

Новослобідська громада: зафіксовано з ворожого БпЛА квадрокоптерного типу скидання вибухового пристрою типу ВОГ (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщині ворог поцілив у цивільну інфраструктуру.

Крім того, ми раніше інформували, що ворог обстрілами знищив адмінбудівлю "Укрзалізниці" в Лимані.

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