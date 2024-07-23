Іспанський премʼєр буде свідчити у кримінальній справі своєї дружини

В уряді заперечують будь-яке порушення з боку дружини премʼєра.

Голова уряду Іспанії Педро Санчес буде свідчити у суді у якості свідка у кримінальній справі проти його дружини через підозру у корупційній бізнес-діяльності.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Суддя Хуан Карлос Пейнадо заявив, що Санчес повинен буде дати свідчення 30 липня. Для цього суддя направиться до будинку уряду, де заслухає свідчення премʼєр-міністра.

Дружина Санчеса Бегонья Гомез перебуває під слідством за підозрою у зловживанні впливом і корупції в приватному секторі. Наразі жодних звинувачень висунуто не було, але в уряді заперечують будь-яке порушення з боку дружини премʼєра.

Бегонью Гомез викликали до суду 19 липня, але вона відмовилася давати свідчення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Стефанчук обговорив з головою Конгресу депутатів Іспанії надання Україні системи Patriot.

Крім того, ми раніше інформували, що Іспанія передала Україні ракети для Patriot і танки Leopard.

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