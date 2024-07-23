Росія атакує Україну ударними БпЛА

В ніч проти 23 липня Росія атакує Україну ударними безпілотниками.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі БпЛА залетіли до повітряного простору України через Сумську область.

"Рух ударних БпЛА через Сумщину! Напрямок на Чернігівську область!" - йдеться у повідомленні.

В свою чергу моніторингові канали повідомляють про те, що ударні безпілотник залітають до повітряного простору України через Шостку, де по них одразу працюють сили ППО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія атакувала Київ невідомим дроном, який летів на наднизькій висоті.

Крім того, ми раніше інформували, що на Харківщині ППО спрацювало по розвідувальному дрону загарбників.

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