По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги.
У ніч на 23 липня на всій території України була оголошена повітряна тривога через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.
"Увага!. Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться в повідомленні Повітряних сил.
За інформацією моніторингових чатів, у небо злетіли два борти МіГ з аеродрому "Саваслейка" (Нижньогородської області РФ).
Нагадаємо, що винищувач МіГ-31К – носій аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.
Нагадаємо, що вдень 22 липня росіяни завдали ракетного удару по цивільним об’єктам Одещини.
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