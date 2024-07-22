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По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Повітряна тривога по всій Україні оголошена в ніч проти 23 липня / Фото: ТСН.ua

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги.

У ніч на 23 липня на всій території України була оголошена повітряна тривога через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.

"Увага!. Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Карта повітряних тривог / © alerts.in.ua
Карта повітряних тривог / Фото: alerts.in.ua

За інформацією моніторингових чатів, у небо злетіли два борти МіГ з аеродрому "Саваслейка" (Нижньогородської області РФ).

Нагадаємо, що винищувач МіГ-31К – носій аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

Нагадаємо, що вдень 22 липня росіяни завдали ракетного удару по цивільним об’єктам Одещини.

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