Цинічний обстріл Чугуєва: зросла кількість потерпілих

Росіяни продовжують гатити по цивільних.
Внаслідок обстрілу Чугуєва зросла кількість потерпілих. Так, поранення отримали 9 людей, зокрема 14-річна дитина.
Про це пише очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок ворожого ракетного удару:
- горіли дев'ять автомобілів;
- пошкоджено скління вікон 9-поверхового та 5-поверхового будинків, дах та скління вікон 2-поверхового житлового будинку;
- два магазини, адміністративну будівлю, скління недобудованої 5-поверхової будівлі, приватний будинок.
"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – зазначили у Харківській обласній прокуратурі.
Попередньо, армія РФ завдала ударів по місту двома ракетами "Іскандер-М".
Нагадаємо, 19 липня близько 4-ї ранку російські окупаційні війська двічі вдарили по житловій забудові центральній частині міста Чугуїв Харківській області.
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