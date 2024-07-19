Цинічний обстріл Чугуєва: зросла кількість потерпілих

Внаслідок обстрілу Чугуєва зросла кількість потерпілих. Так, поранення отримали 9 людей, зокрема 14-річна дитина.

Про це пише очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріл Чугуєва 19 липня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок ворожого ракетного удару:

горіли дев'ять автомобілів;

пошкоджено скління вікон 9-поверхового та 5-поверхового будинків, дах та скління вікон 2-поверхового житлового будинку;

два магазини, адміністративну будівлю, скління недобудованої 5-поверхової будівлі, приватний будинок.

"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", – зазначили у Харківській обласній прокуратурі.

Попередньо, армія РФ завдала ударів по місту двома ракетами "Іскандер-М".

Нагадаємо, 19 липня близько 4-ї ранку російські окупаційні війська двічі вдарили по житловій забудові центральній частині міста Чугуїв Харківській області.

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