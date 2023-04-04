Нічна ворожа повітряна атака на Одесу: що відомо

Ворог в черговий раз атакував Україну.
Уночі близько півночі 4 квітня 2023 року в Одесі пролунала низка вибухів. Про це заявили очевидці у соціальних мережах та місцеві ЗМІ. Вибухи були досить гучними.
Під час перших вибухів повітряна тривога була неоголошена.
Моніторингові пабліки вказували на загрозу з повітря – безпілотники.
Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук опублікував відповідну наліпку із зображенням ППО, мовляв, наші захисники працюють.
В Одесі стався "прильот" після вибухів. Наразі інформація офіційно не підтверджена. Але проросійські пабліки у Мережі почали публікувати фото місця "прильоту", чим викликали хвилю обурення. Місцеві журналісти повідомили, що після влучення спалахнула пожежа.
Представники влади пізніше заявили, що триває бойова робота і можлива друга хвиля атаки дронів. Тому закликали мешканців Одеського району не нехтувати сигналами повітряної тривоги і знаходитись в укриттях.
Пізніше в Одесі пролунали повторні вибухи. За попередньою інформацією, це була робота ППО.
Уночі 4 квітня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131». Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних БпЛА, імовірно з району східного узбережжя Азовського моря. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» було знищено 14 дронів.
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