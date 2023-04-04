Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Нічна ворожа повітряна атака на Одесу: що відомо

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
369
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Нічна ворожа повітряна атака на Одесу: що відомо

Фото: ТСН.ua

Ворог в черговий раз атакував Україну.

Уночі близько півночі 4 квітня 2023 року в Одесі пролунала низка вибухів. Про це заявили очевидці у соціальних мережах та місцеві ЗМІ. Вибухи були досить гучними.

Під час перших вибухів повітряна тривога була неоголошена.

Моніторингові пабліки вказували на загрозу з повітря – безпілотники. 

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук опублікував відповідну наліпку із зображенням ППО, мовляв, наші захисники працюють. 

В Одесі стався "прильот" після вибухів. Наразі інформація офіційно не підтверджена. Але проросійські пабліки у Мережі почали публікувати фото місця "прильоту", чим викликали хвилю обурення. Місцеві журналісти повідомили, що після влучення спалахнула пожежа. 

Представники влади пізніше заявили, що триває бойова робота і можлива друга хвиля атаки дронів. Тому закликали мешканців Одеського району не нехтувати сигналами повітряної тривоги і  знаходитись в укриттях. 

Пізніше в Одесі пролунали повторні вибухи. За попередньою інформацією, це була робота ППО. 

Уночі 4 квітня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131». Загалом зафіксовано до 17 пусків ударних БпЛА, імовірно з району східного узбережжя Азовського моря. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» було знищено 14 дронів. 

Читайте також:

Китай, Іран та Росія проводять спільні військові навчання

Китай, Іран та Росія проводять спільні військові навчання

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
369
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація