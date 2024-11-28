Перешкоджали роботі ТЦК: СБУ затримала 8 осіб

Служба безпеки України затримала вісьмох осіб, причетних до спроби зриву мобілізації в країні.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Фігуранти, серед яких мешканці Києва та інших регіонів, активно поширювали фейкову інформацію та заохочували військовозобов’язаних ухилятися від призову. Одним із затриманих став киянин, який під час вручення повістки намагався напасти на представників ТЦК з ножем. Зловмисника оперативно затримали військові та поліція.

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Також у Києві були затримані троє адміністраторів Telegram-каналів та Viber-груп, які публікували геолокації ТЦК і поліції в Печерському, Дніпровському та Солом’янському районах столиці. На Полтавщині підозру отримав адвокат, який перешкоджав роботі ТЦК, а в Черкаській області двоє адміністраторів анонімних груп у месенджерах публікували координати мобільних блокпостів.

СБУ затримала осіб, які перешкоджали роботі ТЦК / Фото: СБУ

СБУ затримала осіб, які перешкоджали роботі ТЦК / Фото: СБУ

СБУ затримала осіб, які перешкоджали роботі ТЦК / Фото: СБУ

У Рівному підозру отримала власниця закритої групи у Viber, яка публікувала геолокації військових, зокрема представників ТЦК. За всіма фактами слідчі повідомили підозри за статтями Кримінального кодексу України, серед яких перешкоджання діяльності ЗСУ та погроза вбивством. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ викрила особу, причетну до обстрілу "Охматдиту".

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