Препятствовали работе ТЦК: СБУ задержала 8 человек

Служба безопасности Украины задержала восемь человек, причастных к попытке срыва мобилизации в стране.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фигуранты, среди которых жители Киева и других регионов, активно распространяли фейковую информацию и побуждали военнообязанных уклоняться от призыва. Одним из задержанных стал киевлянин, который во время вручения повестки пытался напасть на представителей ТЦК с ножом. Злоумышленника оперативно задержали военные и полиция.

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Также в Киеве были задержаны три администратора Telegram-каналов и Viber-групп, которые публиковали геолокации ТЦК и полиции в Печерском, Днепровском и Соломенском районах столицы. На Полтавщине подозрение получил адвокат, препятствовавший работе ТЦК, а в Черкасской области два администратора анонимных групп в мессенджерах публиковали координаты мобильных блокпостов.

СБУ задержала лиц, препятствовавших работе ТЦК / Фото: СБУ

СБУ задержала лиц, препятствовавших работе ТЦК / Фото: СБУ

СБУ задержала лиц, препятствовавших работе ТЦК / Фото: СБУ

В Ровно подозрение получила владелица закрытой группы в Viber, публиковавшая геолокации военных, в том числе представителей ТЦК. По всем фактам следователи сообщили подозрения по статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых препятствование деятельности ВСУ и угроза убийства. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, СБУ разоблачила лицо, причастное к обстрелу "Охматдета".

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