Армія РФ пошкодила об'єкт енергетики у Хмельницькій області: деталі

Під час масованого обстрілу РФ зранку 28 листопада на Хмельниччині пошкоджено об'єкт енергопостачання.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Під час вранішньої атаки на об'єкт енергетики сили ППО збили шість ракет над Хмельниччиною. Зазнав ушкоджень один із об'єктів енергопостачання. Внаслідок збиття ракети уламками було пошкоджено цей об'єкт", - повідомив чиновник.

Внаслідок цього низка громад залишилася без електропостачання. Енергетики працюють над ушкодженнями. Ситуація в області контрольована, додав Тюрін.

Зауважимо, у Славутській міській раді заявили про те, що в громаді повністю відсутнє електропостачання. Більшість котелень працюють. Учні гімназій навчаються у змішаному форматі, а от дитячі садочки не працюють.

Як повідомлялося, зранку 28 листопада під час ракетного удару на Хмельниччині сталися потужні вибухи. Згодом стало відомо, що сили ППО збили шість ракет у небі над територією регіону.

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