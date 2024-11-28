ППО збила п'ять ракет: що відомо про ранкову атаку по Хмельниччині 

За останніми даними, минулося без жертв та постраждалих.

На Хмельниччині сьогодні під час повітряної тривоги сили ППО ЗСУ знищили п'ять ворожих ракет.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.

"У результаті атаки частково відсутнє електроктропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах. Крім того, НЕК "Укренерго" запровадила екстрені відключення. Пошкоджено також господарське приміщення. Повідомлення про загиблих, травмованих не надходили", - написав він.

Нагадаємо, 28 листопада ЗС РФ атакують енергетичні об'єкти України у різних регіонах. Вибухи лунали в Харкові, Шостці, Одесі, Кропивницькому, Луцьку, Києві, Хмельницькому. Є влучання та пошкодження енергетичних об'єктів.

Через влучання виникли перебої з водою та світлом. Запроваджені графіки екстрених відключень.

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