Під Вінницею чоловік до смерті палицею побив матір

Під Вінницею чоловік до смерті палицею побив матір

Зловмисника затримали правоохоронці.

У Вінницькому районі поліція затримала чоловіка, який до смерті побив матір.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Вінницькій області.

Вчора, 11 жовтня, правоохоронці отримали повідомлення, що в одному із сіл Немирівської громади у приватному будинку знайдено тіло 69-річної жінки зі слідами насильницької смерті - численними гематомами, синцями та забоями.

Правоохоронці, які приїхали на виклик, встановили, що до смерті жінки причетний її раніше судимий за тяжкі злочини 33-річний син.

Поліцейські з’ясували, що затриманий палицею побив потерпілу під час конфлікту. Від отриманих травм жінка померла на місці. Знаряддя злочину поліцейські вилучили.

Зловмисник затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розпочато слідство у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого). За такий злочин затриманому загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, що у Маріуполі Донецької області чоловік жорстоко вбив свою колишню дружину і намагався заплутати слідчих поліції.

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