Під Вінницею чоловік до смерті палицею побив матір

Зловмисника затримали правоохоронці.
У Вінницькому районі поліція затримала чоловіка, який до смерті побив матір.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Вінницькій області.
Вчора, 11 жовтня, правоохоронці отримали повідомлення, що в одному із сіл Немирівської громади у приватному будинку знайдено тіло 69-річної жінки зі слідами насильницької смерті - численними гематомами, синцями та забоями.
Правоохоронці, які приїхали на виклик, встановили, що до смерті жінки причетний її раніше судимий за тяжкі злочини 33-річний син.
Поліцейські з’ясували, що затриманий палицею побив потерпілу під час конфлікту. Від отриманих травм жінка померла на місці. Знаряддя злочину поліцейські вилучили.
Зловмисник затриманий в процесуальному порядку та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Розпочато слідство у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого). За такий злочин затриманому загрожує до 10 років ув’язнення.
Нагадаємо, що у Маріуполі Донецької області чоловік жорстоко вбив свою колишню дружину і намагався заплутати слідчих поліції.