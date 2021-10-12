Под Винницей мужчина до смерти палкой избил мать

Под Винницей мужчина до смерти палкой избил мать

Злоумышленника задержали правоохранители.

В Винницком районе полиция задержала мужчину, который до смерти избил мать.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области.

Вчера, 11 октября, правоохранители получили сообщение, что в одном из сел Немировской громады в частном доме обнаружено тело 69-летней женщины со следами насильственной смерти — многочисленными гематомами, ссадинами и ушибами.

Приехавшие на вызов, установили, что к смерти женщины причастен ее ранее судимый за тяжкие преступления 33-летний сын.

Полицейские выяснили, что задержанный палкой избил потерпевшую во время конфликта. От полученных травм женщина скончалась на месте. Орудие преступления полицейские изъяли.

Злоумышленник задержан в процессуальном порядке и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Начато следствие в уголовном производстве по ч. 2 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). За такое преступление задержанному грозит до 10 лет заключения.

Напомним, что в Мариуполе Донецкой области мужчина жестоко убил свою бывшую жену и пытался запутать следователей полиции.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку