Росія перекинула до України іранські дрони - британська розвідка

Вчора українські захисники збили один із них.

Про це повідомляють у розвідці Міноборони Великої Британії.

"Росія, швидше за все, вперше розмістила в Україні іранські безпілотні літальні апарати. 13 вересня 2022 року українські офіційні особи повідомили, що їхні сили збили БпЛА "Шахtд-136" поблизу Куп’янська, в районі успішного наступу України. Shahed-136 — це БпЛА односторонньої дії із заявленим радіусом дії 2500 кілометрів. Подібні системи іранського виробництва, ймовірно, використовувалися під час атак на Близькому Сході, зокрема проти нафтового танкера MT MERCER STREET у липні 2021 року", - зазначили у розвідці.

Нагадаємо, що російські окупанти, ймовірно, запускають на території України ударні іранські дрони. Один із них ЗСУ збили неподалік нещодавно звільненого Куп'янська на Харківщині.

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