Розвідка Британії озвучила нову проблему РФ через війну в Україні

Всередині Росії більшає проблем через війну, яку вона розв'язала в Україні.

У РФ через війну в Україні виникла проблема з нестачею ліків та медичних працівників.

Про це йдеться у новому звіті британської розвідки.

Британські аналітики зазначили, що лише двом відсоткам російських лікарів і медичних працівників вдалося виїхати з країни, щоб уникнути призову.

"Крім того, до 3000 російських медичних працівників, ймовірно, були мобілізовані для надання медичної допомоги під час бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Наразі у 22 регіонах спостерігається значний дефіцит лікарів, а ще в семи регіонах він оцінюється як гострий.

Від січня 2024 року за попередні 15 місяців кількість лікарів скоротилася на 7500. Зокрема, це пов'язано з довгим робочим днем та низькою зарплатою.

"Важкий ресурсний і фінансовий тягар підтримки війни Росії в Україні негативно впливає на низку цивільних секторів, які обслуговують російське населення. Немає жодних ознак того, що тенденція до скорочення кількості медичних працівників у Росії зміниться 2024 року", – додали у розвідці.

Раніше британські аналітики виявили схеми корупції та систему хабарництва серед військових РФ та їхніх командирів. Хабарі вимагали за різні "послуги", такі як: відпустка, атестація з фізичної підготовки, військове звання, водійське посвідчення, уникнення дисциплінарних стягнень за використання смартфонів або пиятику.

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