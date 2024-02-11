Разведка Британии озвучила новую проблему РФ из-за войны в Украине

Внутри России все больше проблем из-за войны, которую она развязала в Украине.

В РФ в результате войны в Украине возникла проблема с нехваткой лекарств и медицинских работников.

Об этом говорится в новом отчете британской разведки.

Британские аналитики отметили, что только двум процентам российских врачей и медицинских работников удалось уехать из страны во избежание призыва.

"Кроме того, до 3000 российских медицинских работников, вероятно, были мобилизованы для оказания медицинской помощи в ходе боевых действий", — говорится в сообщении.

В 22 регионах наблюдается значительный дефицит врачей, а еще в семи регионах он оценивается как острый.

С января 2024 г. за предыдущие 15 месяцев количество врачей сократилось на 7500. В частности, это связано с долгим рабочим днем и низкой зарплатой.

"Тяжелое ресурсное и финансовое бремя поддержки войны России в Украине негативно влияет на ряд гражданских секторов, обслуживающих российское население. Нет никаких признаков того, что тенденция к сокращению количества медицинских работников в России изменится в 2024 году", — добавили в разведке.

Ранее британские аналитики выявили схемы коррупции и систему взяточничества среди военных РФ и их командиров. Взятки требовали за различные "услуги", такие как: отпуск, аттестация по физической подготовке, воинское звание, водительское удостоверение, избегание дисциплинарных взысканий за использование смартфонов или пьянство.

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