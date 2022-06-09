Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора - Федоров

Компанія Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора і незабаром зможе розпочати свою роботу в Україні.

Компанія Starlink Ukraine вже має ліцензію оператора.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Компанія Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") отримала ліцензію оператора. Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг за номером Представництво компанії SpaceX вже скоро почне активну роботу в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зауважимо, за інформацією міністра цифрової трансформації України Михайла Федора, станом на 28 травня в Україні працюють понад 10 тис. терміналів Starlink та супутниковим Інтернетом користуються вже понад 150 тисяч людей.

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