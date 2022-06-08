У Дніпрі запустили салют посеред ночі (відео)

У Дніпрі запустили салют посеред ночі (відео)

У Дніпрі запустили салют посеред ночі. Це вже не перший випадок під час повномасштабної війни. Раніше таких "жартівників" затримали в Одесі.

У Дніпрі на житловому масиві Червоний Камінь невідомі запустили салют під час комендантської години, чим налякали мешканців.

Відповідне відео 7 червня опублікували у Telegram-каналі "ХД".

На записі видно, як на подвір'ї житлового будинку запустили салют. На фоні чутно, як обурені мешканці лаяться на сусідів.

"На Червоному Камені вирішили відзначити початок комендантської години салютом", - йдеться під відео.

Раніше в Одесі затримали "жартівників", які влаштували феєрверк під час повітряної тривоги. Салют невідомі також запустили на Осокорках у Києві.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути можливість заборони петард і феєрверків під час воєнного стану.

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