Арестович розповів, коли нарешті запрацює лендліз в Україні

Арестович розповів, коли нарешті запрацює лендліз в Україні

До України вже надходить постачання зброї за лендлізом.

Решту озброєння Україна чекає на початку липня.

Про це 7 червня розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

"Для тих, хто переживає, де ж лендліз – щось уже є, решта поставок чекаємо на початок липня. 20 норвезьких гаубиць М-109 вже всю стріляють на фронті. Всі цілі, ними сьогодні наша артилерія відпрацювали від Херсона до Харкова – вони чимось стріляли? Значить, є снаряди і є зброя, якими можна стріляти. Все це радісно працює", - сказав Арестович.

Нагадаємо, ЗСУ на сході України завдали успішних ударів по російських окупантах. Українські захисники всю ніч проти 7 червня артилерією били по скупченню противника.

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