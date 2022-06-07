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Церковний календар на 8 червня - кому моляться віряни

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Церковний календар на 8 червня - кому моляться віряни

8 червня - день пам'яті апостола Карпа / Фото: commons.wikimedia.org

Якому святому молитися 8 червня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua

Яке свято 8 червня в церковному календарі

8 червня вшановують пам’ять апостола Карпа. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 8 червня — день пам’яті апостола Карпа

У середу, 8 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять апостола Карпа.

Святий апостол Карп (один із семидесяти апостолів Ісуса Христа) був учнем та супутником апостола Павла. В другому посланні до Тимофія той згадує про Карпа, тому що в його домі в Троаді він залишив книги та фелонь.

Карп був добросовісною та чесною людиною, а тому апостол Павло поставив його єпископом Берії Фракійської. Апостол Карп також ходив на острів Крит, де проповідував Євангеліє. Тут же його відвідав святий Діонісій. Помер Карп мирно в поважному віці в Берії.

Церковний календар на 8 червня: відео

Народні прикмети

  • Голосно квакають жаби - чекайте на дощі найближчим часом.
  • Якщо вночі проти 8 червня заморозки, то ще 40 днів будуть холодними.
  • Багато комарів означає, що будуть теплі, однак дощові дні.

Що не можна робити 8 червня

  • Не можна конфліктувати.
  • Не лайтеся.
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