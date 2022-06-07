Церковний календар на 8 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 8 червня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua
Яке свято 8 червня в церковному календарі
8 червня вшановують пам’ять апостола Карпа. Що нам відомо про цей день?
Церковний календар на 8 червня — день пам’яті апостола Карпа
У середу, 8 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять апостола Карпа.
Святий апостол Карп (один із семидесяти апостолів Ісуса Христа) був учнем та супутником апостола Павла. В другому посланні до Тимофія той згадує про Карпа, тому що в його домі в Троаді він залишив книги та фелонь.
Карп був добросовісною та чесною людиною, а тому апостол Павло поставив його єпископом Берії Фракійської. Апостол Карп також ходив на острів Крит, де проповідував Євангеліє. Тут же його відвідав святий Діонісій. Помер Карп мирно в поважному віці в Берії.
Церковний календар на 8 червня: відео
Народні прикмети
- Голосно квакають жаби - чекайте на дощі найближчим часом.
- Якщо вночі проти 8 червня заморозки, то ще 40 днів будуть холодними.
- Багато комарів означає, що будуть теплі, однак дощові дні.
Що не можна робити 8 червня
- Не можна конфліктувати.
- Не лайтеся.