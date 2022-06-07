Сухо і сонячно: прогноз погоди в Україні на середу, 8 червня

Сухо і сонячно: прогноз погоди в Україні на середу, 8 червня

У середу, 8 червня, в Україні буде сухо та спекотно.

Погода буде малохмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 8 червня в країні буде без опадів. Вітер переважно південно-східний (у східних областях - північно-східний), 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, на Закарпатті та півдні країни до 19°, вдень 25-30°.

8-9 червня у більшості західних, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 8 червня також буде сухо. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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