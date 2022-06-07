Сухо і сонячно: прогноз погоди в Україні на середу, 8 червня

У середу, 8 червня, в Україні буде сухо та спекотно.
Погода буде малохмарною.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, 8 червня в країні буде без опадів. Вітер переважно південно-східний (у східних областях - північно-східний), 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, на Закарпатті та півдні країни до 19°, вдень 25-30°.
8-9 червня у більшості західних, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Києві 8 червня також буде сухо. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.
Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.
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