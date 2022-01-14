У Дніпрі у ломбарді знайшли тіло працівниці

Жінка померла на робочому місці.
У Дніпрі жінці стало зле у ломбарді і вона померла. Тіло працівниці знайшла її колега.
Про це повідомляє "Дніпро оперативний".
Інцидент стався на вулиці Байкальскій у Дніпрі. Працівниця ломбарду по камерах спостереження помітила, що її колега лежить у тамбурі. Вона перевірила і виявила, що та померла.
Жінка зателефонувала до поліції.
Як повідомила працівниця ломбарду, її колега скаржилася на біль у грудях та температуру.
Ознак насильницької смерті на тілі виявлено не було.
Нагадаємо, що у Полтаві водій маршрутки знепритомнів за кермом і влетів в інше авто.
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