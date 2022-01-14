В Днепре в ломбарде нашли тело работницы

В Днепре в ломбарде нашли тело работницы

Женщина скончалась на рабочем месте.

В Днепре женщине стало плохо в ломбарде, и она умерла. Тело работницы обнаружила ее коллега.

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Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Инцидент произошел на улице Байкальской в Днепре. Сотрудница ломбарда по камерам наблюдения заметила, что ее коллега лежит в тамбуре. Она проверила и обнаружила, что она умерла.

Женщина позвонила в полицию.

Как сообщила работница ломбарда, ее коллега жаловалась на боль в груди и температуру.

Признаков насильственной смерти на теле женщины обнаружено не было.

Напомним, что в Полтаве водитель маршрутки потерял сознание за рулем и влетел в другой автомобиль.

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