В Днепре в ломбарде нашли тело работницы

Женщина скончалась на рабочем месте.
В Днепре женщине стало плохо в ломбарде, и она умерла. Тело работницы обнаружила ее коллега.
Об этом сообщает "Днепр оперативный".
Инцидент произошел на улице Байкальской в Днепре. Сотрудница ломбарда по камерам наблюдения заметила, что ее коллега лежит в тамбуре. Она проверила и обнаружила, что она умерла.
Женщина позвонила в полицию.
Как сообщила работница ломбарда, ее коллега жаловалась на боль в груди и температуру.
Признаков насильственной смерти на теле женщины обнаружено не было.
Напомним, что в Полтаве водитель маршрутки потерял сознание за рулем и влетел в другой автомобиль.
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