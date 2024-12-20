У Херсоні лунають вибухи: атака ворога

Відбувається масований обстріл міста Херсона.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у повідомленні у соцмережах.

"Перебувайте в укриттях!!! Не підходьте до вікон та не виходьте на вулицю", - йдеться у повідомленні.

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