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У Херсоні лунають вибухи: атака ворога

У Херсоні лунають вибухи: атака ворога

Росіяни обстрілюють Херсон / Фото: Associated Press

Перебувайте в укриттях.

Відбувається масований обстріл міста Херсона.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у повідомленні у соцмережах. 

"Перебувайте в укриттях!!! Не підходьте до вікон та не виходьте на вулицю", - йдеться у повідомленні.

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