У Херсоні лунають вибухи: атака ворога

Перебувайте в укриттях.
Відбувається масований обстріл міста Херсона.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у повідомленні у соцмережах.
"Перебувайте в укриттях!!! Не підходьте до вікон та не виходьте на вулицю", - йдеться у повідомленні.
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