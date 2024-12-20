В Херсоне раздаются взрывы: атака врага

Находитесь в укрытиях.
Происходит массированный обстрел города Херсона.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в сообщении в соцсетях.
"Находитесь в укрытиях!!! Не подходите к окнам и не выходите на улицу", — говорится в сообщении.
Читайте также:
- РФ атаковала дроном автобус в Херсоне: погибла волонтерка
- Оккупанты обстреляли остановку транспорта в Херсонской области, есть погибшие и раненые
- Циническая атака россиян: в Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку на пожарную машину
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.