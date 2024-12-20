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В Херсоне раздаются взрывы: атака врага

В Херсоне раздаются взрывы: атака врага

Россияне обстреливают Херсон / Фото: Associated Press

Находитесь в укрытиях.

Происходит массированный обстрел города Херсона.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в сообщении в соцсетях.

"Находитесь в укрытиях!!! Не подходите к окнам и не выходите на улицу", — говорится в сообщении.

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