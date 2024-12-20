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Астрологический прогноз на 20 декабря

Астрологический прогноз на 20 декабря

Горный хрусталь - счастливый камень дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: несмотря на пятницу, можно начинать работу над важными проектами, решать финансовые и бизнес-вопросы – все они обречены н успех. 

Символ дня: Душа-Психея 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: индиго. 

Счастливые камни дня: горный хрусталь, красная яшма.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки. 

Болезни дня: под угрозой находится позвоночник, поэтому к нему нужно относиться максимально бережно – не перегружать и не травмировать. 

Питание дня: можно садиться на новую диету, но даже если она не входит в паны на ближайшее будущее, необходимо исключить из рациона мучное и сладкое. 

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы и обряды с применением полудрагоценных камней. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, особенно если в них «участвуют» родные и близкие люди. 

Табу дня: важно опасаться воды. 

Цитата дня: "Счастлив не тот, кто имеет все лучшее, а тот, кто извлекает лучшее из того, что имеет" (Конфуций). 

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