Астрологічний прогноз на 20 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на п'ятницю, можна починати роботу над важливими проєктами, вирішувати фінансові та бізнес-питання – всі вони приречені на успіх.

Символ дня: Душа-Психея

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір: індиго.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, червона яшма.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: під загрозою — хребет, тому до нього потрібно ставитись максимально дбайливо – не перевантажувати та не травмувати.

Харчування дня: можна сідати на нову дієту, але навіть якщо вона не входить у пани на найближче майбутнє, необхідно виключити з раціону борошняне та солодке.

Стрижка дня: стригти волосся небажано.

Магія та містика дня: можна проводити магічні ритуали та обряди із застосуванням напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, особливо якщо в них «беруть участь» рідні та близькі люди.

Табу дня: важливо побоюватися води.

Цитата дня: «Щасливий не той, хто має все найкраще, а той, хто здобуває найкраще з того, що має» (Конфуцій).

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