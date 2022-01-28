У Херсонській області в магазині згорів чоловік

У Херсонській області в магазині згорів чоловік

Поліція проводить розслідування.

У селі Стрілкове (Херсонська область) горів магазин. Правоохоронці виявили всередині будівлі тіло чоловіка. Наразі на місці працюють слідчі.

Про це "Суспільному" повідомив т.в.о. начальника відділу комунікації поліції Херсонської області Андрій Кований.

Власниця магазину, коли дізналась про загоряння, викликала на місце рятувальників та поліцію.

"Всередині виявили тіло чоловіка з кількома проникаючими пораненнями, це охоронець магазину. Приблизно 1955-1957 року народження. Наразі працюють криміналісти та експерти, з’ясовують усі обставини", - сказав він.

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Нагадаємо, у Дніпрі в парку ім. Глоби виявили тіло чоловіка із черепно-мозковою травмою.

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